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Симультанная операция и спасение ребенка с помощью аппарата ЭКМО. Топ-5 достижений белорусской медицины за 2020 год

Белорусские медики постоянно ведут борьбу за здоровье каждого жителя страны. Особенно важным стало не останавливаться и не опускать руки во время пандемии коронавируса. COVID-19, кстати, не помешал врачам расти в профессиональном плане и добиваться новых успехов в сфере медицины.

Фото: pixabay.com

Симультанная операция

О проведении в Беларуси первой симультанной, или совместной, операции стало известно в марте. 23-летней девушке одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат. В операции было задействовано примерно 30 специалистов Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии во главе с заместителем директора учреждения Олегом Калачиком и РНПЦ слуха во главе с Мариной Песоцкой.

Фото: Министерство здравоохранения

Бригада медиков боролась за здоровье и жизнь пациентки на протяжении шести часов. Основная сложность заключалась в том, что у девушки была обнаружена первичная иммунная тромбоцитопения, из-за которой сделать вторую операцию было бы невозможно.

Белорусские врачи первыми в мире провели операцию, которая позволила девушке не выбирать между слухом и почечным здоровьем, — заявили в Минздраве.

Первое в Беларуси спасение ребенка с тяжелейшей пневмонией при помощи аппарата ЭКМО

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) способен помочь пациентам, когда их сердце или легкие не могут справляться с заболеванием. В Беларуси с его помощью впервые спасли жизнь трехлетнему ребенку с тяжелой пневмонией.

Фото: Министерство здравоохранения

21 февраля врачи детской инфекционной больницы в Минске обратились к коллегам из РНПЦ детской хирургии за помощью. В больницу поступил ребенок, у которого наблюдалась острая респираторная инфекция и пневмония вирусного генеза. По словам директора РНПЦ детской хирургии Константина Дроздовского, малыш находился в терминальном состоянии, погибал. Медики даже экстренно подключили его к аппарату ЭКМО. Других вариантов спасти ребенка не было.

Аппарат, который еще называют «сердце-легкие», помог малышу выжить, дал организму справиться с самым острым периодом инфекции. На протяжении недели ребенок находился на поддержке кровообращения и дыхания. Потом его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а уже через 5 дней малыш смог дышать самостоятельно.

Пациентке с врожденным пороком сердца имплантировали новый биологический клапан в легочную артерию без разреза

Подобную операцию в стране впервые провели в ноябре 28-летней пациентке из Ельска. Отмечается, что всем детям, которым когда-то делали вмешательства на легочной артерии, лет через двадцать-тридцать после операции может потребоваться имплантация клапана. Оперируют их в РНПЦ детской хирургии. Ранее пациентам вшивали протез во время тяжелейшего открытого вмешательства. 

Фото носит иллюстративный характер. Снимок: Алексей Вязмитинов

В новой многоэтапной операции специалисты оценивали анатомию коронарных артерий, чтобы не повредить их при имплантации. Путь, по которому заводят клапан, пролегает через все сердце. 

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии, обратил внимание, что технология, которую впервые использовали в центре, применяется во всем мире.

То, что ее освоили наши специалисты и Минздрав закупил нам эти клапаны, – серьезное достижение. У нас теперь есть все, что и в клиниках за рубежом.

Женщина родила после трансплантации комплекса "поджелудочная железа + почка"

О радостном событии сообщили под конец года, в декабре. Роды женщины по имени Марина прошли в РНПЦ "Мать и дитя" в Минске. Ранее молодой маме трансплантировали комплекс "поджелудочная железа + почка". Отмечается, что женщина с 5 лет страдала тяжелым типом сахарного диабета, это и стало основной причиной, по которой потребовалось подобное вмешательство.

Фото: pixabay.com

Директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор Олег Руммо рассказал, что трансплантация женщине была сделана в 2015 году в 9-й городской клинической больнице Минска (нынешний МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии).

В Беларуси медики впервые принимали роды у женщины, прошедшей подобного рода трансплантацию. Директор РНПЦ «Мать и дитя» Сергей Васильев отметил, что у Марина наблюдался риск отслойки сетчатки, но все обошлось.

 В связи с рекомендациями различных специалистов, в том числе и в связи с риском отслойки сетчатки, было принято решение провести операцию кесарева сечения, – отметил специалист.  

Мальчик появился на свет ростом 48 см и весом 2,68 кг. Роженица и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

Первая в стране операция по протезированию конечности у животного

В 2020 году врачи спасали не только людей, но и животных. Уникальное для Беларуси вмешательство осуществилось и в области ветеринарии.

Фото из личного архива Павла Жульпы

Так, первую в стране операцию по протезированию конечности у животного в течение 3,5 часа проводили в октябре ветеринарные врачи из Лиды Павел Жульпа и из Гродно Андрей Елисеев. Консультировал коллег российский ветеринарный врач Сергей Горшков.

Первым пациентом ветврачей в уникальном эксперименте стал кот Филя, получивший около года назад травму, из-за которой медикам пришлось ампутировать ему заднюю лапу. 

К эксперименту ветврачи начали готовиться практически сразу, как только появился такой пациент. Около полугода ушло на то, чтобы смоделировать протез, а затем доставить его в Беларусь. Макет протеза создавался на 3D-принтере и изготавливался из специального сплава титана в Омске.

В конечном счете операция прошла успешно. По словам Павла Жульпы, после процедуры животное чувствовало себя хорошо. 

Чуть позже ветврачи начали готовить кота для следующего этапа, в ходе которого планировали установить внешнюю часть протеза – так называемый фиксатор, который представляет собой съемную лапку. 

В настоящий момент кот живет обычной жизнью. В своем Instagram-аккаунте Павел Жульпа рассказал, что животное активно передвигается на всех четырех лапах, в том числе может наступать и на протез. Филе установили съемную лапку, именно она помогает коту ходить, бегать и даже высоко прыгать. 

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