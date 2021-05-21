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Симптомы коронавирусной инфекции подавили с помощью экстракта гарцинии

Медики выяснили, что воспаление легких и другие симптомы коронавирусной инфекции можно подавить при помощи экстракта гарцинии – тропического растения, широко используемого в народной африканской медицине. Результаты своего исследования авторы опубликовали на bioRxiv.

Фото: pixabay.com

"Многие симптомы коронавирусной инфекции предположительно связаны с тем, что белки ее оболочки вызывают мощнейшую воспалительную реакцию и заставляют клетки иммунитета вырабатывать вещества, усиливающие ее. Мы показали, что это можно предотвратить при помощи экстракта и семян гарцинии", – пишут исследователи.

С начала вспышки коронавируса нового типа в Ухане ученые и медики исследуют, как на него действуют уже существующие противовирусные препараты, другие лекарства и различные биологически активные вещества. Эти опыты показали, что некоторые лекарства, созданные для борьбы с гепатитом С и лихорадкой Эбола, способны замедлить размножение SARS-CoV-2.

Часть из них сейчас применяется в медицинской практике для лечения COVID-19, однако ученые продолжают поиски других средств, способных замедлить размножение вируса, в том числе изучая различные соединения, уже существующие в природе. К примеру, ученые активно интересуются тем, способны ли соединения, присутствующие в экстрактах черного чая, змеиного яда и полыни, подавлять размножение SARS-CoV-2.

Группа европейских и нигерийских медиков под руководством Олумайокуна Оладжиде, научного сотрудника Университета Хаддерсфилда (Великобритания), обнаружила подобные свойства у экстракта гарциний, тропических растений, чьи плоды, семена и кора широко применяются в африканской народной медицине для избавления от паразитов и лечения бронхита.

Биологи достаточно давно обнаружили, что в клетках гарциний присутствует сразу несколько веществ, обладающих достаточно сильным противовоспалительным действием. Это наблюдение натолкнуло Оладжиде и его коллег на мысль, что перемолотые семена гарциний можно использовать для подавления симптомов COVID-19.

Ученые закупили семена гарциний на одном из рынков Нигерии, подготовили их экстракт и обработали им культуры человеческих клеток, зараженных коронавирусом. В последующие несколько часов ученые отслеживали то, как менялись поведение клеток и концентрация различных сигнальных молекул в их питательной среде.

Как показали эти наблюдения, даже относительно небольшие дозы экстракта гарциний резко снизили выработку белков IL-6 и TNF-a, а также других соединений, привлекающих внимание иммунной системы и способствующих развитию воспалений. Их концентрация упала примерно на 45%, что сопоставимо с тем, как на клетки действовал дексаметазон и другие мощные противовоспалительные препараты, применяемые при лечении самых тяжелых форм COVID-19.

Подобные результаты опытов, как считают ученые, говорят в пользу того, что экстракт гарцинии можно использовать для подавления воспаления легких и других тяжелых последствий развития COVID-19. Кроме того, его можно применять при лечении других болезней, которые сопровождаются развитием так называемого цитокинного шторма, мощнейшего воспалительного процесса, порожденного чрезмерно активной реакцией иммунитета на инфекцию.

ТАСС добавляет, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.
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