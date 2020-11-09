Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Симптомы есть, а тест отрицательный: названы ошибки пациентов и медиков при проверке на COVID-19

Симптомы есть, а тест отрицательный: названы ошибки пациентов и медиков при проверке на COVID-19

Неточные результаты тестов на коронавирус могут получиться из-за ошибок, допущенных как медицинскими работниками, так и пациентами, сообщает РИА Новости.


Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказывал, что около трети тестов на COVID-19 показывают ложный результат.

Заместитель генерального директора "Лабораторной службы Хеликс" Дарья Горякина заявила, что брать биоматериал стоит и из ротоглотки, и из носоглотки.

– Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат, – пояснила она.

Первым делом, прежде чем взять пробу, следует обработать антисептиком руки в перчатках. После нужно расстелить на столе салфетку и положить на правую сторону отработанный расходный материал. На левой же стороне должен находиться неиспользованный.

Дарья Горякина отметила, что брать мазок необходимо исключительно стерильными зондами, помещать пробу нужно в такие же стерильные пробирки. Также важно, чтобы руки медработника были в чистых одноразовых перчатках.

Во время взятия теста медику не следует касаться палочкой щек, языка, десен или губ. Врачом должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. По окончании процедуры медик кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обламывает ее, придерживая крышкой, и закрывает пробирку. Мазки должны находиться в отдельном пакете или пластиковой емкости и транспортироваться в холодильнике или термосумке.

Пациентам перед тестом категорически запрещено употреблять пищу или напитки. Также минимум за час не стоит чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку и курить.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Оршанском районе при пожаре сгорели супруги
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Симптомы есть, а тест отрицательный: названы ошибки пациентов и медиков при проверке на COVID-19
Первый Евразийский конгресс пройдет 4 декабря в Москве
Константин Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
Число больных коронавирусом в мире увеличилось до 50 млн человек
В Брестском районе продолжаются поиски заблудившегося грибника
«Реал» неожиданно проиграл «Валенсии» в футбольном чемпионате Испании
На "Гродно Азоте" из-за проблем в технологическом процессе произошла остановка цеха
Ученые нашли главную причину диабета
мнение
Вадим ГИГИН
7 ноября. Великая технологическая
Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды
Тяжелые бои в Нагорном Карабахе продолжаются
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
Парламентские выборы завершились в Египте
Екатерина Варнава восхитила Instagram своей элегантной фотосессией
Против протестующих у ЦИК Грузии применили водометы, есть пострадавшие
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 10 млн
Белорусские нефтяники построили девятую скважину на Мачухском месторождении в Украине
Электронная ярмарка вакансий пройдет 9 ноября в Гродненском районе
При атаке боевиков на наблюдательный пункт армии Ирака погибли 11 человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Менская брама
Штаб Байдена направил запрос в профильное управление о признании его избранным президентом
В Гродненском районе стартует неделя фольклора
В Афганистане взорвался автомобиль - 23 человека получили ранения
В Верхнедвинском районе горел магазин
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Сахалина
Белорусские самбисты выиграли 13 наград на ЧМ-2020 в Сербии
Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций открыли в ПолесГУ
Я тут постою! Автомобильное колесо чудом не разбило другие машины - видео
Одна змеиная сила! Под капотом машины нашли огромную рептилию - видео
Количество жертв землетрясения в Турции достигло 115 человек
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расти внутрь
В ОАЭ отменили уголовные наказания за употребление алкоголя и сожительство вне брака
Лукашенко пользуется достаточно серьезной популярностью у молдован - эксперт из Кишинева
Более 441 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в мире - ВОЗ
Всенародная стройка: газетная летопись строительства БелАЭС
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Тбилиси у здания ЦИК
Гороскоп на 10 ноября
Эксперты и граждане о Белорусской АЭС: о создании новой отрасли экономики, энергонезависимости страны и безопасности станции
В Национальной академии наук открыт научно-производственный центр электронно-лучевых технологий
Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась в маске
Украинский эксперт: преимущество БелАЭС - гарантированное обеспечение качественной электроэнергией
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Каранi незалежнасцi
Футболисты ЦСКА победили "Ростов" и сохранили лидерство в чемпионате России
Как изменится жизнь белорусов с появлением АЭС
Безопасность и эффективность Белорусской АЭС сомнений не вызывает
Авторы
СКАНИРУЙТЕ