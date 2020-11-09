Симптомы есть, а тест отрицательный: названы ошибки пациентов и медиков при проверке на COVID-19

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказывал, что около трети тестов на COVID-19 показывают ложный результат.Заместитель генерального директора "Лабораторной службы Хеликс" Дарья Горякина заявила, что брать биоматериал стоит и из ротоглотки, и из носоглотки., – пояснила она.Первым делом, прежде чем взять пробу, следует обработать антисептиком руки в перчатках. После нужно расстелить на столе салфетку и положить на правую сторону отработанный расходный материал. На левой же стороне должен находиться неиспользованный.Дарья Горякина отметила, что брать мазок необходимо исключительно стерильными зондами, помещать пробу нужно в такие же стерильные пробирки. Также важно, чтобы руки медработника были в чистых одноразовых перчатках.Во время взятия теста медику не следует касаться палочкой щек, языка, десен или губ. Врачом должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. По окончании процедуры медик кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обламывает ее, придерживая крышкой, и закрывает пробирку. Мазки должны находиться в отдельном пакете или пластиковой емкости и транспортироваться в холодильнике или термосумке.Пациентам перед тестом категорически запрещено употреблять пищу или напитки. Также минимум за час не стоит чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку и курить.