Симптом коронавируса проявляется и у здоровых людей

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Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов подчеркнул, что нарушение сна – часто встречающийся симптом среди заболевших COVID-19. Причем с течением болезни сила этих нарушений меняется. В первые дни люди сталкиваются с бессонницей или с ухудшением качества сна. А уже с развитием болезни могут даже спать больше обычного.– отметил медик.При этом те, кого COVID-18 не затронул, тоже стали спать хуже. Врач связал это с новыми реалиями: из-за самоизоляции люди меньше двигаются. Плюс ко всему на них давят плохие новости.