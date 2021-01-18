Проблемы со сном наблюдаются и у заболевших, и у здоровых людей. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов подчеркнул, что нарушение сна – часто встречающийся симптом среди заболевших COVID-19. Причем с течением болезни сила этих нарушений меняется. В первые дни люди сталкиваются с бессонницей или с ухудшением качества сна. А уже с развитием болезни могут даже спать больше обычного.
– По данным статистики, люди, зараженные коронавирусом, примерно в 37% случаев жаловались на такие проблемы со сном, – отметил медик.
При этом те, кого COVID-18 не затронул, тоже стали спать хуже. Врач связал это с новыми реалиями: из-за самоизоляции люди меньше двигаются. Плюс ко всему на них давят плохие новости.
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Симптом коронавируса проявляется и у здоровых людей
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