Белорусским народом движет желание, чтобы страна была процветающей, а народ – счастливым. Такое мнение высказал первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.
– Как коммунист хочу пожелать: дай бог вам мудрости, мужества, ответственности, единства в действиях. Чтобы народ поверил делам и по делам судил каждого из нас, – сказал Петр Симоненко.
Он отметил, что программой социально-экономического развития страны на пятилетку поставлена уникальная задача – благополучие белорусского народа и процветание страны:
– Но враги независимости и суверенитета Беларуси не оставят вас в покое, потому что вы избрали путь для народа, а не для тех, кто в своих интересах пытается использовать народ, чтобы обогащались другие. Сожалею, что сегодня безумства, основанные на беспамятстве украинского народа, оторвали сестру Украины от сестер Беларуси и России. Родители говорят своим детям: учись на ошибках чужих. Хочу, чтобы белорусский народ услышал: учитесь на ошибках, совершенных, к сожалению, Украиной.
Алина ДАНИЛОВИЧ
Фото: БЕЛТА
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Симоненко: белорусским народом движет желание, чтобы страна была процветающей, а народ – счастливым
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