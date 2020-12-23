Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент, в результате которого из-за стрельбы были убиты жандармы в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части страны. Глава Франции заявил, что нация разделяет горе с их семьями, пишет РИА Новости.
– Они вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия в Пюи-де-Дом, три жандарма были убиты, четвертый ранен. Нация разделяет горе с их семьями. Чтобы защитить нас, наши силы правопорядка действуют с риском для жизни. Они наши герои, – высказался Макрон на своей странице в Twitter.
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"Силы правопорядка действуют с риском для жизни. Они наши герои": Макрон прокомментировал убийство жандармов
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Фото: РЕЙТЕР