«Сила и уникальность»: о чем рассказывает новая коллекция Swarovski

Новую коллекцию от австрийского ювелирного бренда Swarovski ждали с тройным интересом. Во-первых, она стала дебютной для нового креативного директора Swarovski Crystal Business Джованны Батталья-Энгельберт. Во-вторых, с выпуском коллекции бренд представил свою новую философию, а в-третьих –с этого момента все украшения теперь будут изготавливаться в лаборатории Wonderlab. Но обо всем по порядку.
Весной 2020 года впервые за свою 125-летнюю историю Swarovski объявили о назначении креативного директора – эту позицию заняла итальянка Джованна Батталья-Энгельберт. После своего назначения она сказала, что уже начала разрабатывать для бренда новое креативное видение, которое станет частью глобального развития компании.
– Мы готовимся вступить в новую эпоху – вы сами все увидите в коллекции весна-лето 2021. Я горжусь тем, что у меня есть возможность строить новое будущее Swarovski вместе с этими невероятными людьми, – подчеркнула креативный директор.
Так и вышло – спустя практически 8 месяцев компания представила новый слоган Ignite your dreams, что означает «освещай свои мечты». Кроме того, теперь самые смелые кристальные фантазии бренда зарождаются в лаборатории Wonderlab. По словам Джованны, именно там встречаются наука и магия, а экстраординарность сочетается с элегантностью.
В лаборатории и произошло первое перевоплощение идей Джованны в ее дебютную коллекцию под названием Collection One.
В линейке представлены колье, серьги, браслеты, кольца и украшения. Кристаллы изготовлены в разных цветах и геометрических формах. Здесь есть и утонченные изделия, и крупные кристаллы огранки кушон, напоминающие бриллианты. Несмотря на экспрессивность и универсальность, украшения можно сочетать друг с другом.
Джованна Батталья-Энгельберт поделилась, что при создании коллекции вдохновлялась первыми рисунками Даниэля Сваровски. Она хотела создать такие изделия, которые бы помогли женщинам и мужчинам принять и почувствовать в себе всю силу и уникальность.
Новая коллекция украшений поступит в продажу в апреле.
Фото: swarovski.com
Опубликовано:
504
«Сила и уникальность»: о чем рассказывает новая коллекция Swarovski
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter