Сикорский: в ситуации с пятым пакетом санкций в отношении Беларуси Европа полностью подрывает свой авторитет

Об этом директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский рассказал в эфире телеканала ОНТ.
Говоря о готовящихся санкциях, которые Европа хочет ввести из-за якобы содействия Беларуси миграционному кризису, Артем Сикорский заявил: «Во всей этой ситуации с пятым пакетом санкций Европа полностью подрывает свой авторитет. Поведение наших европейских партнеров начинает превращаться в поведение матери-истерички, которая не может справиться со своими капризными детьми, во всем обвиняя воспитателей детского сада».
Он подчеркнул, что те же иракские авиалинии несколько лет летали в Беларусь – и тогда на это никто не обращал внимания. При этом прибывшие в Минск самолеты не улетали обратно, пока граждане не пройдут паспортный контроль: нелегальные мигранты возвращались обратно.
Фото: архив БЕЛТА