SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Сикорский: в ситуации с пятым пакетом санкций в отношении Беларуси Европа полностью подрывает свой авторитет

Сикорский: в ситуации с пятым пакетом санкций в отношении Беларуси Европа полностью подрывает свой авторитет

Об этом директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский рассказал в эфире телеканала ОНТ.


Говоря о готовящихся санкциях, которые Европа хочет ввести из-за якобы содействия Беларуси миграционному кризису, Артем Сикорский заявил: «Во всей этой ситуации с пятым пакетом санкций Европа полностью подрывает свой авторитет. Поведение наших европейских партнеров начинает превращаться в поведение матери-истерички, которая не может справиться со своими капризными детьми, во всем обвиняя воспитателей детского сада».

Он подчеркнул, что те же иракские авиалинии несколько лет летали в Беларусь – и тогда на это никто не обращал внимания. При этом прибывшие в Минск самолеты не улетали обратно, пока граждане не пройдут паспортный контроль: нелегальные мигранты возвращались обратно.

Фото: архив БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы