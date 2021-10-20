Сикорский – о работе белорусской авиации, несмотря на санкции Запада

– отметил Артем Сикорский.– поинтересовался журналист ОНТ Дмитрий Бочков.Артем Сикорский для ответа на этот вопрос предложил остановиться на работе комиссии ICAO (Международная организация гражданской авиации) по инциденту с Ryanair.– подчеркнул спикер. –