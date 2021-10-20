Сикорский – о работе белорусской авиации, несмотря на санкции Запада

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в эфире телеканала ОНТ рассказал о том, как, несмотря на введенные Западом санкции, продолжает работать белорусская авиация.
– Мы не сокращали персонал ни в аэропортах, ни в авиакомпаниях, – отметил Артем Сикорский. – В Беларуси около 20 авиакомпаний, более 300 самолетов. Несмотря на санкции, мы продолжали активно работать, осваивая новые рынки, ища новые модели для работы в этих условиях.
– Есть ли какие-то предпосылки к тому, что блокада неба станет слабее? – поинтересовался журналист ОНТ Дмитрий Бочков.
Артем Сикорский для ответа на этот вопрос предложил остановиться на работе комиссии ICAO (Международная организация гражданской авиации) по инциденту с Ryanair.
– Изначально мы должны были по решению совета ICAO 13 сентября рассмотреть промежуточный отчет, нам должны были его предоставить. Мы были приглашены на это заседание. На нем должны были быть рассмотрены два белорусских вопроса: промежуточный отчет и наша жалоба на действия ряда стран, которые ввели незаконные санкции. Ведь эти санкции имеют дискриминационный характер по национальному признаку, что недопустимо, – подчеркнул спикер. – Однако ночью 13 сентября нам сообщили, что по техническим причинам белорусский вопрос не может быть рассмотрен. Два этих вопроса перенесли на 25 октября. Мы надеемся, что они будут рассмотрены, а наша жалоба будет принята во внимание советом ICAO, и он примет меры, чтобы урегулировать эту ситуацию.