Об этом заявил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский сегодня на брифинге "Об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 компании Ryanair в Национальном аэропорту Минск".
Фото: архив БЕЛТА
- Литовская сторона не уведомляла официальный Минск об этих ограничениях, - сказал Артем Сикорский. - С другой стороны, мы очень сожалеем, что наши коллеги принимают эмоциональные решения, не дождавшись окончательных расследований. Предварительная информация направлена в установленном порядке в ИКАО и авиационные администрации государств регистрации и государство-эксплуатант воздушного судна. Если есть заинтересованность у авиационных властей Литвы и в первую очередь у специалистов по авиационной безопасности принять наше предложение и рассмотреть эту ситуацию здесь, на месте, мы приглашаем их для этого в Минск.
По его словам, на данный момент фиксируются единичные случаи отмены полетов над Беларусью. Артем Сикорский отметил, что такое решение экономически невыгодно для авиакомпаний:
- Я хотел бы, чтобы экономический смысл преобладал, как и дружеские отношения между странами. Чтобы эта ситуация не политизировалась. Никаких угроз для безопасности полетов воздушных судов, которые идут через наше воздушное пространство, нет. Мы это заявляем с полной ответственностью.
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Сикорский: литовская сторона не уведомляла Минск о введении ограничений на полеты
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