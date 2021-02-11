Си Цзиньпин: противостояние КНР и США является катастрофой для всего мира

Си Цзиньпин считает, что сотрудничество КНР и СШАОднако он также добавил, что противостояние этих государствПо мнению председателя КНР, содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений – это общее ожидание как народов двух стран, так и всего международного сообщества.Сип Цзиньпин подчеркнул необходимость обоюдного сотрудничества Китая с Соединенными Штатами в разных сферах и призвал к. Он отметил, что дипломатические ведомства двух стран могут вести углубленный диалог по широкому спектру вопросов двусторонних отношений, обсуждать вопросы регионального и международного характера. Кроме того, по словам председателя КНР, экономические, финансовые, правоохранительные, военные ведомства двух стран также могут расширить двусторонние контакты.В дополнение к этому Си Цзиньпин обратил внимание на то, что Китай и США должны содействовать глобальной борьбе с пандемией, восстановлению мировой экономики, поддерживать региональный мир и стабильность.– подытожил председатель КНР.