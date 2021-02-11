Противостояние Китая и Соединенных Штатов является катастрофой как для обеих этих стран, так и для всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом, передает ТАСС.
Си Цзиньпин считает, что сотрудничество КНР и США «может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру». Однако он также добавил, что противостояние этих государств «несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира».
По мнению председателя КНР, содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений – это общее ожидание как народов двух стран, так и всего международного сообщества.
Сип Цзиньпин подчеркнул необходимость обоюдного сотрудничества Китая с Соединенными Штатами в разных сферах и призвал к «восстановлению механизмов диалога». Он отметил, что дипломатические ведомства двух стран могут вести углубленный диалог по широкому спектру вопросов двусторонних отношений, обсуждать вопросы регионального и международного характера. Кроме того, по словам председателя КНР, экономические, финансовые, правоохранительные, военные ведомства двух стран также могут расширить двусторонние контакты.
В дополнение к этому Си Цзиньпин обратил внимание на то, что Китай и США должны содействовать глобальной борьбе с пандемией, восстановлению мировой экономики, поддерживать региональный мир и стабильность.
«Обе стороны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу, придерживаться [позиции] отсутствия противостояния и конфликтов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сфокусироваться на сотрудничестве, контроле разногласий, содействовать здоровому, устойчивому и стабильному развитию китайско-американских отношений, обеспечению выгод для народов двух стран», – подытожил председатель КНР.
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Си Цзиньпин: противостояние КНР и США является катастрофой для всего мира
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Фото: РЕЙТЕР