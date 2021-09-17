Си Цзиньпин – участникам ШОС: ни в коем случае нельзя допустить вмешательства во внутренние дела стран региона

Страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны оказать поддержку Афганистану в мирном восстановлении и решительно бороться с любыми проявлениями терроризма. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.
"В Афганистане происходят огромные изменения, – подчеркнул он в ходе саммита ШОС в Душанбе, выступив с видеообращением. – Международное сообщество должно оказать поддержку Афганистану, мы должны решительно бороться с любыми проявлениями терроризма".
По словам китайского лидера, главная задача при взаимодействии по Афганистану – добиться там мира, стабильности, а также запустить процесс устойчивого развития.
"Мы должны стимулировать формирование толерантного всеобъемлющего политического механизма в этой стране", – уточнил Си Цзиньпин.
Как отметил председатель КНР, в сложившейся ситуации странам ШОС следует стремиться к четкой координации действий при согласовании позиций по афганской проблеме.
"Необходимо обеспечить гладкий переход [к новому инклюзивному социально-политическому формату] в Афганистане", – подытожил он.
Си Цзиньпин заявил, что страны – участницы ШОС должны придерживаться собственной политической линии и не допускать внешнего вмешательства.
"Мы должны быть твердо уверены [в правильности] своей [политической] системы. Нельзя никоим образом допустить, чтобы кто бы то ни было обращался к нам с нравоучениями, – сказал он в видеообращении на саммите ШОС в Душанбе. – Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы внешние силы под каким-либо предлогом вмешивались во внутренние дела стран региона".
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