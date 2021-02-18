Швейцария планирует постепенно отменять ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил глава Федерального департамента внутренних дел страны Ален Берсе, сообщает Euronews.
Ожидается, что 1 марта в стране откроются магазины, библиотеки и зоопарки, разрешено будет собираться на улице компаниями до 15 человек.
– Ситуация улучшается, но она еще не совсем благополучная. По прогнозам на ближайшее время, мы можем приступать к снятию ограничений. И если мы будем действовать аккуратно, то в начале апреля сможем сделать следующий шаг, а затем еще один, – сказал Ален Берсе.
Он отметил, что благодаря ответственности граждан за последний месяц число новых случаев заболеваний уменьшилось в два раза. Возможно, к 1 апреля в Швейцарии смогут открыться террасы кафе и ресторанов. А далее, в соответствии с эпидемиологической ситуацией ежемесячно власти будут рассматривать вопрос ослабления карантинных мер.
Фото: pixabay.com
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Швейцария готовится постепенно снимать карантинные ограничения
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