Швеция вводит карантинные ограничения еще для трех регионов

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Напомним: ранее карантинные меры были приняты для Уппсалы и Сконе.Власти настоятельно рекомендуют жителям регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией воздержаться от посещения супермаркетов, музеев, библиотек, бассейнов, тренажерных залов и других общественных мест. Разрешаются походы в магазин за продуктами или в аптеку. Граждан призывают не собираться компаниями, не организовывать вечеринки с друзьями и свести до минимума все контакты. Советуют не посещать массовые мероприятия, концерты, спортивные тренировки.Что касается магазинов и других общественных мест, то их владельцы должны позаботиться о том, чтобы в помещениях не находилось много людей одновременно. Работодателям рекомендуют по возможности перевести работников на дистанционную работу, проводить совещания в онлайн-формате, отменить командировки.По данным на сегодня, в Швеции за все время зарегистрирована 121 тысяча случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 5934 человека. Прирост новых случаев коронавируса за последние сутки составил около 2,8 тысячи.