Швеция ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Власти Швеции сообщили об ужесточении карантинных ограничений на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, пишет РБК-Украина.
Как уточняет The Guardian, в стране будут призывать всех сотрудников к удаленной работе, если это возможно. Кроме того, власти вводят более жесткие правила для социального дистанционирования, которые будут направлены на борьбу со всплеском новых случаев заражения коронавирусом.
Новые правила ограничат число посетителей в барах и ресторанах до количества сидячих мест. Те же ограничения касаются и крупных общественных мероприятий.
– Теперь мы должны взять на себя общую ответственность, и нам нужно адаптироваться к новой реальности, – сказала премьер-министр Магдалена Андерссон.
Она также добавила, что после обнаружения омикрон-штамма COVID-19 правительство вынуждено вводить ограничения, поскольку страна оказалась в совершенно "новой ситуации".
За все время в Швеции, где проживают 10 192 тыс. человек, диагноз COVID-19 был подтвержден у 1 263 566 пациентов. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 15 206. Вылечились 1 176 373 человека, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.
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