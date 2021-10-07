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Швеция и Дания приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna

Власти Швеции и Дании решили приостановить вакцинацию против коронавирусной инфекции препаратом Moderna граждан, родившихся после 1991 года. Прививка у данной возрастной категории может привести к возникновению редких побочных эффектов, в частности, миокардита, передает газета "Литовский курьер".


Согласно информации шведского агентства по вопросам здравоохранения, у молодых людей, получивших прививку против COVID-19, возрастает риск развития миокардита и перикардита.

"Связь становится особенно очевидной, когда дело касается вакцины Moderna Spikevax, особенно после второй дозы", –  уточняется в заявлении агентства.

Молодым людям советуют вакцинироваться препаратом Comirnaty от Pfizer/Biontech.

В Швеции по меньшей мере 81 тыс. людей, родившихся в 1991 году или позже, привились препаратом Moderna. Отмечается, что вторую дозу этого препарата они не получат.

Ранее регулятор ЕС советовал бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna. Третью дозу рекомендовали делать через месяц после второй людям с ослабленным иммунитетом.
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Фото: РЕЙТЕР
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