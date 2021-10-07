Швеция и Дания приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna

Согласно информации шведского агентства по вопросам здравоохранения, у молодых людей, получивших прививку против COVID-19, возрастает риск развития миокардита и перикардита.уточняется в заявлении агентства.Молодым людям советуют вакцинироваться препаратом Comirnaty от Pfizer/Biontech.В Швеции по меньшей мере 81 тыс. людей, родившихся в 1991 году или позже, привились препаратом Moderna. Отмечается, что вторую дозу этого препарата они не получат.Ранее регулятор ЕС советовал бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna. Третью дозу рекомендовали делать через месяц после второй людям с ослабленным иммунитетом.