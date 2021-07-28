Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19

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В ходе проведения вакцинации в Швеции было использовано более десяти миллионов вакцин. Прививки против COVID-19 сделали 50% населения страны.В Швеции в последнее время регистрируется в среднем от 400 до 600 новых случаев заражения в день. Это 6% от максимальных среднесуточных значений, зафиксированных в декабре 2020 года.Шведское правительство в июне решило продлить запрет на поездки в государство из стран Евросоюза и Европейской экономической зоны. Но можно въехать при наличии сертификата о вакцинации или документа, подтверждающего отрицательный тест на коронавирус либо наличие антител. Запрет действует до 31 августа. На жителей Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии ограничения на въезд не распространяются.Всего в Швеции с начала пандемии зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 14,6 тыс. жителей умерли.