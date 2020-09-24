Швец: в Беларуси нужно активнее популяризировать строительную отрасль

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, - отметил замминистра.Конкурс позволяет не только оценить конкретные объекты и проделанную работу, но и дать толчок для развития строительного движения., - подчеркнул Олег Швец.Конкурс "Лучший строительный продукт года" проводится при поддержке Минстройархитектуры. Среди основных целей - выявление представленных на рынке качественных продуктов, передовых современных технологий, систем, оборудования, решений строительных компаний белорусского и зарубежного производства, стимулирование производителей и поставщиков к разработке и внедрению в практику строительства новых качественных продуктов и услуг.