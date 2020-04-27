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  2. Эпидемиолог объяснил, почему в Швеции не стали закрывать страну на карантин

Эпидемиолог объяснил, почему в Швеции не стали закрывать страну на карантин

Обсуждая введение карантина в Швеции исходили из традиций и здравого смысла, рассказал «КП» главный эпидемиолог Швеции, автор шведской стратегии борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелль.

- Во всех странах отдают себе отчет, что остановить вирус возможно только при наличии массового иммунитета или при помощи эффективной вакцины. Ни того, ни другого пока нигде нет. Все остальные меры, которые принимаются сегодня в мире - это временные решения. В том числе и наша шведская стратегия, - объяснил шведский эпидемиолог.

По его словам, у таких мер всего одна задача - замедлить распространение вируса, избежать взрывного роста заболеваний, иначе система здравоохранения не справится с нагрузкой.

- Все страны пытаются сократить число контактов между людьми, и мы тоже. Разница в том, что мы в Швеции исходили из наших традиций и здравого смысла, поэтому делали немного разные вещи. Мы не стали "закрывать" общество, - рассказал Андерс Тегнелль.

Он считает, что в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что значит пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев.

- Ведь пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго. Во-вторых, как я уже говорил, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками. А именно скачкообразный рост мы получим, если сначала закроем общество, а потом внезапно откроем снова и породим новую волну, - подытожил специалист.

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