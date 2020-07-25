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Шведка пыталась попасть в Беларусь в обход пункта пропуска

Гомельские пограничники задержали 50-летнюю шведку, которая хотела нелегально попасть в Беларусь, пишет БЕЛТА.

По данным Государственного пограничного комитета, женщина рассказала, что собиралась в Россию оформить документы для постоянного проживания. Но в связи с эпидемиологической обстановкой и ограничением въезда иностранных граждан в Россию ей рекомендовали попробовать въехать в страну через Беларусь.

Женщина хотела въехать в Беларусь в пункте пропуска "Новая Гута", но ее не пропустили через границу и вернули в Украину, так как у женщины не было белорусской визы. Зная, что государственную границу нужно пересекать только при наличии действительных документов и только в установленных местах, шведка решила незаконно пересечь ее в обход пункта пропуска, обратили внимание в Госпогранкомитете.

Иностранку задержали. Начат административный процесс по ст.23.29 КоАП (незаконное пересечение госграницы).
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