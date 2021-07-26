Швед: материальный ущерб Беларуси от Великой Отечественной войны составил не менее 500 миллиардов долларов

Об этом Генеральный прокурор Андрей Швед заявил журналистам по итогам своего доклада Президенту.
– Отдельно Глава государства заслушал результаты работы следственной группы Генеральной прокуратуры по делу о геноциде. На сегодняшний день нами допрошено более 4 тысяч живых свидетелей, установлены фамилии более 400 карателей, которые проживают в 13 странах мира. Выявлено уже более 100 новых мест массового захоронения мирных граждан. Это не только места, которые уже известны и где мы провели осмотр места происшествия, но и другие места, где речь идет о тысячах, а в некоторых случаях, мы предполагаем, о 15–20 тысячах наших граждан, где в период с 1941 по 1944 год оккупантами и их пособниками было уничтожено мирное население.
Работа в этом направлении, подчеркнул Генпрокурор, активно продолжается совместно со Следственным комитетом, органами внутренних дел:
– Мы работаем сейчас в архивах Российской Федерации, а также в архивах наших спецслужб для того, чтобы собрать полноценную доказательную базу для предъявления в Международный суд для признания факта геноцида белорусского народа.
Отдельно, отметил Андрей Швед, доложено о перспективе возмещения материального ущерба, причиненного действиями немцев и их пособников. По словам Генерального прокурора, после изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма может составлять не менее 500 миллиардов долларов в нынешних ценах.
– Конечно, для нас это может быть не совсем естественная оценка – определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах. Но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы той трагедии, масштабы того, что произошло в тот период времени. Доложено также о том, что собраны новые бесспорные объективные данные о том, что так называемая бэчебэшная символика в виде полотна бело-красных цветов использовалась как обязательный элемент униформы ряда карательных батальонов. На сегодняшний день мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный Суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой.
Кроме того, Генеральной прокуратурой будет подготовлен большой пакет документов для ряда должностных лиц иностранных государств:
– Где покажем и расскажем о тех зверствах, которые учиняли фашисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны, и о связи фашизма периода Второй мировой войны и нынешних так называемых неонацистов, о формах и методах, которые проявлялись и предпринимались и предпринимаются сейчас для того, чтобы уничтожить наше государство. Главой государства поручено по этому направлению в кратчайшие сроки подготовить документы. Вне зависимости от того, каким будет их объем. А он будет очень большим.
Фото: БЕЛТА
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Швед: материальный ущерб Беларуси от Великой Отечественной войны составил не менее 500 миллиардов долларов
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