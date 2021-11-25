Швед и Посол Израиля обсудили взаимодействие в расследовании уголовного дела о геноциде белорусов

Стороны обсудили взаимодействие в расследовании данного уголовного дела, включая перезахоронение костных останков мирного населения, вопросы международно-правового сотрудничества.Приветствуя дипломата, генпрокурор поблагодарил его за внимание к деятельности ведомства по данному направлению.– сказал Андрей Швед.В ответ Алекс Гольдман-Шайман подчеркнул историческую важность и уникальность ведения Генпрокуратурой такого уголовного процесса. Согласился с необходимостью установления всех фактов геноцида, в том числе с учетом трагических событий Холокоста:подчеркнул Посол.Швед обратил внимание на параллели между событиями военного времени и политикой отдельных государств.– сказал он.Он подчеркнул, что Беларусь всегда с уважением относилась к традициям и обычаям всех национальностей и будет следовать этому в работе по уголовному делу о геноциде. Заверил, что интересующая израильскую строну информация будет предоставляться, в том числе по вопросам поиска родственников погибших, проведения экспертных исследований.На вопрос Посла о сотрудничестве с российскими коллегами Генпрокурор сообщил:Генеральный прокурор напомнил, что ранее надзорное ведомство направило в компетентное учреждение Государства Израиль просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о геноциде. В частности, Генпрокуратура просила представить материалы, архивные данные о фактах массового уничтожения мирного населения на территории БССР., - отметил Андрей Швед.На встрече обсуждался вопрос о заключении меморандума с компетентным органом Государства Израиль в расследовании преступлений против мира и безопасности человечества, геноцида, военных и иных тяжких преступлений, проект которого в ближайшее время будет направлен израильской стороне.Алекс Гольдман-Шайман высказал заинтересованность в поддержании постоянного контакта по обсуждаемым вопросам и участии в развитии международно-правового сотрудничества.По итогам встречи Генеральный прокурор и Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля выразили готовность к укреплению взаимодействия для продвижения исторической справедливости.