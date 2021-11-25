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  2. Швед и Посол Израиля обсудили взаимодействие в расследовании уголовного дела о геноциде белорусов

Швед и Посол Израиля обсудили взаимодействие в расследовании уголовного дела о геноциде белорусов

Генеральный прокурор Андрей Швед встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Беларуси Алексом Гольдманом-Шайманом. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.


Стороны обсудили взаимодействие в расследовании данного уголовного дела, включая перезахоронение костных останков мирного населения, вопросы международно-правового сотрудничества. 

Приветствуя дипломата, генпрокурор поблагодарил его за внимание к деятельности ведомства по данному направлению. 

- Мы открыты для диалога и готовы к совместной работе, – сказал Андрей Швед.

В ответ Алекс Гольдман-Шайман подчеркнул историческую важность и уникальность ведения Генпрокуратурой такого уголовного процесса. Согласился с необходимостью установления всех фактов геноцида, в том числе с учетом трагических событий Холокоста: 

- Это огромный и важный проект, мы готовы помочь. Если нужна наша помощь с переводами, у нас есть академические эксперты, музей Яд ва-Шем, где накоплен опыт в связи с историческими расследованиями, - подчеркнул Посол. 

Швед обратил внимание на параллели между событиями военного времени и политикой отдельных государств.

- Сегодня то, что происходит в отношении Беларуси, во многом совершается с территории тех стран, откуда в свое время пришли и фашизм, и геноцид, и Холокост – те вещи, которые забывать нельзя. Как только мы забываем – все возвращается. К сожалению, нацизм не умер, а приобрел второе дыхание, – сказал он. 


Он подчеркнул, что Беларусь всегда с уважением относилась к традициям и обычаям всех национальностей и будет следовать этому в работе по уголовному делу о геноциде. Заверил, что интересующая израильскую строну информация будет предоставляться, в том числе по вопросам поиска родственников погибших, проведения экспертных исследований. 

На вопрос Посла о сотрудничестве с российскими коллегами Генпрокурор сообщил: 

- Мы подробно информируем Президента о ходе следствия. И при недавней встрече с Генеральным прокурором России Глава государства предложил нам выйти на более высокий уровень. Сейчас с нашими коллегами из правоохранительных органов России формируется международная следственная группа. 

Генеральный прокурор напомнил, что ранее надзорное ведомство направило в компетентное учреждение Государства Израиль просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о геноциде. В частности, Генпрокуратура просила представить материалы, архивные данные о фактах массового уничтожения мирного населения на территории БССР.

- Нам важно изучить опыт Государства Израиль в части сбора, обработки и передачи по компетенции документов для мирового признания геноцида, - отметил Андрей Швед.

На встрече обсуждался вопрос о заключении меморандума с компетентным органом Государства Израиль в расследовании преступлений против мира и безопасности человечества, геноцида, военных и иных тяжких преступлений, проект которого в ближайшее время будет направлен израильской стороне.


Алекс Гольдман-Шайман высказал заинтересованность в поддержании постоянного контакта по обсуждаемым вопросам и участии в развитии международно-правового сотрудничества.

По итогам встречи Генеральный прокурор и Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля выразили готовность к укреплению взаимодействия для продвижения исторической справедливости.
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