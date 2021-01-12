Об этом депутат Палаты представителей Светлана Шутова заявила в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Шестое Всебелорусское народное собрание депутат охарактеризовала как «знаковое, эпохальное событие», которое в регионах очень ждут.
– Всебелорусское народное собрание традиционно будет определять развитие Беларуси на пятилетку, в том числе в рамках конституционной реформы, и люди этого ждут, – рассказала Светлана Шутова. – Этому ВНС предшествовала большая работа: запускались диалоговые площадки на разных уровнях, по сегодняшний день функционируют общественные приемные. Радует, что на них были представители разных поколений и взглядов, а также, что в стороне не остались представители бизнеса.
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Светлана Шутова выразила уверенность в том, что на Всебелорусском народном собрании общество услышит много ярких выступлений. Из уже сформированных предложений от граждан депутат перечислила основные. Это идеи по организации конституционной реформы, продвижению семейных ценностей и развитию патриотического воспитания молодежи. В рамках последнего, например, белорусы предложили создать постоянно действующий лагерь на базе Брестской крепости.
В ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Шутова: ВНС в регионах очень ждут
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Фото: САЗОНОВ Андрей