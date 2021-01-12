Шутова: в нашей стране нет экономических предпосылок для революции

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Одной из тем эфира 12 января стала общественная разобщенность и пути ее преодоления в Год народного единства. Отвечая на вопрос о том, как белорусам искать точки соприкосновения в конфликтных ситуациях в непростое для страны время, депутат сказала:По словам Шутовой, в Беларуси «нет никаких экономических предпосылок для революции». Затронув эту тему, депутат также посоветовала обратить внимание на экономическую ситуацию в странах бывшего СССР, которые пережили революции. Подытоживая спорный вопрос, Шутова повторила простую истину: разрушать всегда легче, чем строить.В ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.