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Шутки непогоды или как Борис Джонсон боролся со своим зонтом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог справится со своим зонтом и рассмешил публику. Об этом сообщает Reuters


Конфуз произошел в графстве Стаффордшир во время открытия мемориала полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей.


Вначале Джонсон опоздал на мероприятие. Затем он не смог открыть свой зонт и ему на помощь пришел министр внутренних дел Прити Пател. После этого Джонсон заметил, что сзади сидит женщина без укрытия и, как истинный джентльмен, предложил ей свой аксессуар. Та наотрез отказалась. Когда премьер попытался укрыться под ним сам, внезапный порыв ветра вывернул зонт наизнанку. Попытки Бориса вернуть аксессуар в былое положение насмешили публику, в том числе и принца Чарльза, который сидел рядом.  


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Видео: telegraph.co.uk
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Фото: РЕЙТЕР
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