Шуневич стал генеральным директором минского «Динамо»

Ранее функционер занимал пост председателя наблюдательного совета клуба.
Нового руководителя коллективу клуба представил председатель Центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, так как именно при нем была определена новая философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров «Динамо».
В должности руководителя «Динамо» Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова, занимавшего пост генерального директора «зубров» с 2018 по 2020 год. Теперь он – действующий глава Федерации хоккея Беларуси. Кроме того, накануне Басков возглавил наблюдательный совет клуба.
Приветствуя коллектив, Шуневич заверил, что стратегия по привлечению молодых талантливых игроков в команду, фактическому становлению клуба как ресурсной базы для национальной сборной будет продолжена. Он также заявил, что на протяжении последних лет, несмотря не некоторое отсутствие публичности, принимал активное участие в жизни клуба и всячески приветствовал предложение учредителей доверить пост генерального директора «Динамо» именно ему. По его словам, работа, которую они совместно с Дмитрием Басковым проводили в отношении «Динамо» в последние годы, будет продолжена:
– Все механизмы работы в клубе уже отлажены. С организационной точки зрения, наверное, более детального внимания и тщательной проработки требует вопрос внедрения противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасности не только игроков, тренеров, персонала клуба, но и болельщиков, приходящих поддержать нашу команду. Что же касается спортивной составляющей, я хотел бы поблагодарить своего предшественника, Дмитрия Баскова, за качественно проведенную селекционную работу и соблюдение эффективного баланса молодости наших молодых звездочек и опыта привлеченных легионеров. Безусловно, какие-то точечные усиления возможны, однако делаться они будут исключительно в интересах клуба и национальной сборной Беларуси. Все мы пониманием, что одной из главных задач всего белорусского хоккея в предстоящем сезоне станет успешное проведение и выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира. Этой задаче сейчас посвятит себя и Дмитрий Басков. Со своей стороны могу заверить, что, как руководитель минского «Динамо», сделаю все возможное, чтобы эту задачу облегчить.
Дмитрий Басков, также присутствовавший на встрече, поддержал назначение Игоря Шуневича:
– Буквально за последние несколько недель нам пришлось принять ряд важных решений, которые могут определить дальнейшее развитие белорусского хоккея. Но я рад, что в хоккее по-прежнему работают люди, которые любят и понимают этот спорт. Работая в должности председателя наблюдательного совета «Динамо», Игорь Анатольевич принимал самое активное участие в формировании той философии, которую мы закладываем в «Динамо» уже на протяжении двух сезонов, в создании возможностей для реализации потенциала молодых игроков, способствовании их скорейшему переходу в конкурентный взрослый хоккей. И я действительно рад, что к предстоящему чемпионату мира мы продолжим готовиться каждый в своем новом качестве, но по-прежнему вместе, поскольку наши взгляды на развитие «Динамо» как сильного флагмана белорусского хоккея в лучшей лиге Европы и цели по подготовке молодежи к предстоящему чемпионату мира остаются общими.
Напомним, что Игорь Шуневич в течение шести лет являлся председателем наблюдательного совета клуба (2014–2020). За это время команда дважды выходила в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, набирая сто очков и более – в сезонах 2014/15 и 2016/17, а также выиграла Кубок Салея (2020).
Фото: hcdinamo.by
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Шуневич стал генеральным директором минского «Динамо»
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