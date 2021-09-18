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Шумилино встречает «Дожинки» Витебской области - стрим

Главный праздник хлеборобов Витебской области сегодня встречает Шумилино. По традиции областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2021» наполнен самыми разными мероприятиями и тематическими площадками. Но, пожалуй, одно из самых долгожданных и масштабных событий – это торжественное шествие участников «Дожинок» со всех регионов Витебщины по центральной улице райцентра. Смотрите прямой эфир на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.




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