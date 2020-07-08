Шумилин: новые проекты госпрограммы инновационного развития поспособствуют росту экономики регионов

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сказал Александр Шумилин.В Борисове создадут производство автомобильных компонентов нового поколения, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше, для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники. СООО "Белвест" освоит новые роботизированные технологии в производстве обуви, ОАО "БПХО"в нанесении покрытий на хлопчатобумажные ткани различного назначения. Обольский керамический завод и "Ивацевичдрев" начнут выпускать новые виды продукции.Кроме того, к 2024 году в Минске построят диагностический, палатный, операционно-реанимационный корпус под создание в РНПЦ ”Кардиология" центра гибридной кардиохирургии. Инновационные технологии по госпрограмме освоят также предприятия сферы АПКОАО "Птицефабрика Городок" и ОАО "Молоко".По словам председателя ГКНТ, в госпрограмму внесены изменения, чтобы обеспечить качественный рост регионов и повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет реализации инновационных проектов., – отметил он.Сейчас в Беларуси готовится проект Государственной программы инновационного развития Беларуси на 20212025 годы. Предполагается, что в нее войдут проекты по самым различным направлениямот цифровых технологий и машиностроения до медицины и сельского хозяйства, основанные прежде всего на разработках белорусских ученых.