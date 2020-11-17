Шумилин: молодые ученые Беларуси и Китая активно участвуют в совместных инновационных проектах

Молодые ученые Беларуси и Китая активно участвуют в совместных инновационных проектах. Об этом на церемонии открытия VII Белорусско-китайского молодежного инновационного форума "Новые горизонты – 2020" заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, пишет БЕЛТА.
"Образованная и предприимчивая молодежь – студенты, магистранты, молодые ученые – активно работают над инновационным развитием Беларуси и Китая, участвуют в совместных проектах, способствуют расширению взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Мы целенаправленно содействуем взаимодействию между молодыми инноваторами Беларуси и Китая, поддерживаем для этого целый ряд мероприятий, в том числе форум "Новые горизонты – 2020" и Белорусско-китайский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов", – сказал Александр Шумилин.
По его словам, количество совместных белорусско-китайских проектов в 2019–2020 годах увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим двухлетним циклом. Кроме того, их тематика стала более разнообразной. Действующие проекты охватывают такие области, как электроника и информационно-коммуникационные технологии, материаловедение, механика и инженерия, энергоэффективность и энергосбережение, транспортные системы, металлургия, биотехнологии, химия, аграрные технологии.
Председатель ГКНТ подчеркнул, что выполненные ранее совместные проекты принесли практические результаты. Например, разработанные совместно с Харбинским политехническим университетом высокоэффективное оборудование и технологические процессы используются в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" и в ООО "Полимедтех" при производстве медицинских изделий для травматологии, ортопедии, кардиологии, сосудистой хирургии и стоматологии. В результате совместного проекта технопарка БНТУ "Политехник" и Ланьчжоуского технологического университета разработаны схемы и режимы холодного сверхзвукового напыления с максимальными технико-экономическими показателями. Они используются при выполнении заказов промышленных предприятий Беларуси.
Беларусь и Китай активно взаимодействуют и по линии развития субъектов инновационной инфраструктуры. Уже создано предприятие по производству оборудования для солнечной энергетики в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень", а также учебный испытательный центр на базе совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета. Продолжается работа по созданию Китайско-Белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений на территории "Великого камня".
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
341
Шумилин: молодые ученые Беларуси и Китая активно участвуют в совместных инновационных проектах
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter