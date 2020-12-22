В этом году как никогда актуальны разработки, направленные на противодействие пандемии и развитие медицинских технологий. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на церемонии награждения призеров и лауреатов Республиканского конкурса инновационных проектов.
– Конкурс проводится 11-й год. Он имеет хорошую историю. И задумывался для того, чтобы выстроить так называемый инновационный лифт, – отметил Александр Шумилин. – Помимо серьезных призов, а приз за первое место составляет более двух тысяч рублей, мы ввели гранты для коммерциализации разработок, чтобы выделить первый капитал для создания опытного образца, пройти акселерационную программу, подготовить серьезный бизнес.
В 2020 году на Республиканский конкурс инновационных проектов подана 71 заявка, из них в номинации «Лучший инновационный проект» – 24 проекта, в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» – 47 проектов.
– В этом году, несмотря на некоторое снижение количества заявок, значительно возросло качество рассматриваемых проектов. Из поступившей на конкурс 71 заявки на экспертизу были направлены лучшие из них. В финале конкурса разбежка между призерами составила десятые части балла, – отметил Александр Шумилин.
Он также отметил, что, в отличие от прошлого года, наибольшее количество проектов представлено в области сельскохозяйственных наук и технологий и медицинских наук. К слову, в прошлые годы наибольшее количество проектов было из сферы IT-технологий, электроники и приборостроения.
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Шумилин: инновации в Беларуси направлены на решение вопросов экономики и общества
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК