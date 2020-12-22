Шумилин: инновации в Беларуси направлены на решение вопросов экономики и общества

, – отметил Александр Шумилин. –В 2020 году на Республиканский конкурс инновационных проектов подана 71 заявка, из них в номинации «Лучший инновационный проект» – 24 проекта, в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» – 47 проектов., – отметил Александр Шумилин.Он также отметил, что, в отличие от прошлого года, наибольшее количество проектов представлено в области сельскохозяйственных наук и технологий и медицинских наук. К слову, в прошлые годы наибольшее количество проектов было из сферы IT-технологий, электроники и приборостроения.