В некоторых случаях шум в ушах может указывать на приближающийся инсульт. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
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Именно пульсирующий вискулярный сосудистый шум является предвестником инсульта. Но в подобной ситуации, по словам медика, появиться он должен недавно. То есть шум, который человек по каким-то причинам слышит постоянно, на приближение инсульта не указывает.
Понять причины возникновения шума в ушах можно с помощью аудиограммы.
– Если график получился не очень, понятно, что проблема возникла из-за органов слуха. Если же аудиограмма нормальная, но шум есть, то тут врачи посылают пациента на исследование сосудов головного мозга, – сказал Александр Мясников.
По словам врача, компьютерная аудиометрия поможет определить, является ли шум предвестником инсульта.
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Шум в ушах может быть предвестником инсульта
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