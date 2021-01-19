Шум в ушах может быть предвестником инсульта

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Именно пульсирующий вискулярный сосудистый шум является предвестником инсульта. Но в подобной ситуации, по словам медика, появиться он должен недавно. То есть шум, который человек по каким-то причинам слышит постоянно, на приближение инсульта не указывает.Понять причины возникновения шума в ушах можно с помощью аудиограммы., – сказал Александр Мясников.По словам врача, компьютерная аудиометрия поможет определить, является ли шум предвестником инсульта.