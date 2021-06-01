Шульган: в стране достигнут высокий уровень инфраструктурного развития, позволяющий углублять цифровую трансформацию

– В жизнь граждан должны прочно войти современные цифровые технологии в образовании, здравоохранении, также должны быть успешно решены вопросы обеспечения их безопасности. Для Республики Беларусь приоритетность цифровой трансформации определена и на внутреннем, и на внешнем контурах государственной политики. В этой связи следует отметить, что в Беларуси достигнут высокий уровень инфраструктурного развития для дальнейшего углубления цифровой трансформации.
Среди показателей, характеризующих этот уровень, Константин Шульган назвал число пользователей беспроводного широкополосного доступа к интернету, которое превысило 95 единиц на 100 жителей страны. Также волоконно-оптические линии связи проведены ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств от 100 и более, и по оснащенности оптоволокном зданий страна занимает лидирующую позицию в Европе. Услугами сотовой связи четвертого поколения (4G) в Беларуси охвачена территория, на которой проживает почти 90 процентов населения.
– Итог этой работы – 32-е место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий. Это лучший показатель среди стран СНГ. Также в Беларуси успешно функционирует крупнейший ИТ-кластер в Восточной Европе – Парк высоких технологий. В 2020 году его экспорт превысил 2,7 млрд долларов.
Также, по словам министра связи и информатизации, цифровые технологии выступили одним из действенных способов минимизации негативных последствий пандемии. Так были успешно отработаны механизмы дистанционного обучения, активно использовались схемы удаленной работы в офисах, были успешно реализованы подходы к проведению онлайн-встреч, переговоров, форумов.
– С удовольствием хочу отметить, что в сложившейся ситуации Евразийским банком развития был успешно реализован проект «Путешествую без COVID» в интересах граждан наших государств, – резюмировал министр.
Шульган: реалии подчеркивают необходимость ухода от региональных отраслевых проектов цифровизации к единому цифровому рынку ЕАЭС