Шульган: в стране достигнут высокий уровень инфраструктурного развития, позволяющий углублять цифровую трансформацию

Среди показателей, характеризующих этот уровень, Константин Шульган назвал число пользователей беспроводного широкополосного доступа к интернету, которое превысило 95 единиц на 100 жителей страны. Также волоконно-оптические линии связи проведены ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств от 100 и более, и по оснащенности оптоволокном зданий страна занимает лидирующую позицию в Европе. Услугами сотовой связи четвертого поколения (4G) в Беларуси охвачена территория, на которой проживает почти 90 процентов населения.Также, по словам министра связи и информатизации, цифровые технологии выступили одним из действенных способов минимизации негативных последствий пандемии. Так были успешно отработаны механизмы дистанционного обучения, активно использовались схемы удаленной работы в офисах, были успешно реализованы подходы к проведению онлайн-встреч, переговоров, форумов., – резюмировал министр.