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  2. Шульган: реалии подчеркивают необходимость ухода от региональных отраслевых проектов цифровизации к единому цифровому рынку ЕАЭС

Шульган: реалии подчеркивают необходимость ухода от региональных отраслевых проектов цифровизации к единому цифровому рынку ЕАЭС

Реалии подчеркивают необходимость ухода от региональных отраслевых проектов цифровизации к единому цифровому рынку ЕАЭС. Об этом сегодня заявил министр связи и информатизации Константин Шульган, выступая на пленарной сессии «От региональных проектов цифровизации к единому цифровому рынку Евразии» во время III Евразийского цифрового форума «EADF-2021», который начал свою работу на площадке XXVII Международного ИКТ форума «ТИБО».
 

Министр отметил, что очень заметно развивается электронная торговля на мировом пространстве, и наша страна не остается в стороне данного процесса. В связи с этим в принятую в 2021 году Государственную программу цифрового развития Беларуси на 2021–2025 годы были включены важные мероприятия. Среди них он обозначил создание национальной торгово-кооперационной платформы для предприятий страны, а также Интегрированной системы цифровой каталогизации товаров Беларуси для формирования единого рынка государств – членов Евразийского экономического союза.
 
– В то же время реалии подчеркивают необходимость ухода от региональных отраслевых проектов цифровизации к единому цифровому рынку ЕАЭС. В этой связи убежден, что единый рынок товаров, услуг, капитала без барьеров, изъятий и ограничений возможно сформировать только через цифровую трансформацию бизнеса и государственного контроля, основанного на цифровой прозрачности. Скорость подобных изменений будет определять дальнейшую конкурентоспособность государств на международном цифровом рынке.
 
Кроме того, Константин Шульган особо отметил, что в современных условиях «цифровой трансформации» чрезвычайно важно формирование благоприятных и доверительных условий для осуществления юридически значимого межгосударственного обмена данными и электронными документами между физическими, юридическими и должностными лицами, органами государственной власти и управления государств-членов ЕАЭС.
 
– В этой связи развитие трансграничного пространства доверия повысит оперативность электронного взаимодействия, позволит создать единое пространство при межгосударственном электронном взаимодействии в рамках ЕАЭС.
 
Одним из основных результатов развития трансграничного пространства доверия должно стать обеспечение возможности для физических и юридических лиц, являющихся резидентами государств-членов ЕАЭС, получать доступ к юридически значимым сервисам и услугам не только в государствах-членах ЕАЭС, но и находясь на территории любого другого государства, заключившего договор о присоединении к трансграничному пространству доверия.
 
– Несомненно, динамика реализации цифровых проектов ЕАЭС зависит от нашей активности и уровня инфраструктурного и цифрового развития каждого из государств-членов ЕАЭС. При это одним из важнейших моментов в интеграционных процессах является цифровой суверенитет и эффективный обмен данными между государствами, – резюмировал Константин Шульган.

Фото: БЕЛТА
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