Шульган проведет 19 августа личный прием граждан в Речице

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Задать вопросы, затрагивающие деятельность в области связи (как почтовой, так и электросвязи) и информатизации, можно с 11:00 до 12:00 по адресу: г. Речица, пл. Октября, 6 (Речицкий районный исполнительный комитет).Предварительная запись осуществляется по телефонам 8 (02340) 3-67-41, 8 (017) 287-87-10.Кроме того, министр связи и информатизации проведет прямую линию по телефону 8 (02340) 9-17-10.