Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко сегодня посетил мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина» в Ивацевичском районе и возложил цветы к мемориальному знаку в память о героях.
– В 1945 году Красная Армия, советский народ победили в кровопролитной войне, каждой белорусской семьи коснулась эта война. А нас сегодня заставляют оправдываться. Мы победили и не должны этого делать, – сказал Юрий Шулейко.
Мемориальный комплекс «Хованщина» расположен на клочке земли, окруженном болотами и канавами, это островок в лесной гуще. В 1943–1944 годах здесь размещались штаб брестского партизанского соединения, обком КПБ, обком комсомола и подпольная редакция газеты «Заря». Сейчас в «Хованщине» воссоздана обстановка военной поры. Музей рассказывает о том, как жили партизаны, с помощью интерактивной реконструкции.
По мнению Юрия Шулейко, надо чаще сюда приводить на экскурсию школьников:
– Патриотическое воспитание – это сегодня очень важно. Школьники должны знать историю. С этой целью в 2022 году мы намерены начать большой проект в Бресте – строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Первая часть уже функционирует, но в усеченном варианте.
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Шулейко: в 1945-м мы победили и ни перед кем не должны оправдываться
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