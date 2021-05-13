Шулейко: в 1945-м мы победили и ни перед кем не должны оправдываться

, – сказал Юрий Шулейко.Мемориальный комплекс «Хованщина» расположен на клочке земли, окруженном болотами и канавами, это островок в лесной гуще. В 1943–1944 годах здесь размещались штаб брестского партизанского соединения, обком КПБ, обком комсомола и подпольная редакция газеты «Заря». Сейчас в «Хованщине» воссоздана обстановка военной поры. Музей рассказывает о том, как жили партизаны, с помощью интерактивной реконструкции.По мнению Юрия Шулейко, надо чаще сюда приводить на экскурсию школьников: