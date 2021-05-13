Промышленность Брестской области адаптировалась к работе в условиях COVID-19. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, посещая сегодня мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина» в Ивацевичском районе.
– Экономическая планка Брестчины поднята очень высоко, балансировать на таком уровне непросто. Главное – нет паники. Врачи понимают, как лечить. Большинство из нас старается соблюдать меры предосторожности. Предприятия не останавливались. В нынешнем году в экономике мы видим рост экспорта продукции. Сельхозпроизводство также показывает неплохой уровень. Мы строим и реконструируем молочно-товарные фермы. Работаем над продуктивностью скота. Перерабатывающая промышленность области – на лидирующих позициях в стране. В общем, есть перспектива экономического роста в нынешнем году, –подытожил Юрий Шулейко.
Говоря о заболеваемости COVID-19 в Брестской области, Юрий Шулейко назвал две цифры: более тысячи человек сейчас находятся в стационаре, около тысячи – на амбулаторном лечении. Стационарную помощь оказывают больницы Бреста, Барановичей, Пинска и Кобрина.
В Брестской области активно идет вакцинация против COVID-19.
– По совету врачей я уже вакцинировался. Никаких побочных явлений ни после первого компонента вакцины, ни после второго не было, – рассказал Юрий Шулейко.
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Шулейко: промышленность Брестской области адаптировалась к работе в условиях COVID-19
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