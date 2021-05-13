Шулейко: промышленность Брестской области адаптировалась к работе в условиях COVID-19

–подытожил Юрий Шулейко.Говоря о заболеваемости COVID-19 в Брестской области, Юрий Шулейко назвал две цифры: более тысячи человек сейчас находятся в стационаре, около тысячи – на амбулаторном лечении. Стационарную помощь оказывают больницы Бреста, Барановичей, Пинска и Кобрина.В Брестской области активно идет вакцинация против COVID-19.– рассказал Юрий Шулейко.