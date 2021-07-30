Об этом председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил сегодня журналистам по итогам встречи Главы государства с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки:
– По итогам сегодняшней встречи мы встретимся с руководителями Брестской области, обсудим вопросы, которые были озвучены Главой государства. В том числе тот ключевой десяток вопросов, который Президент сегодня всем нам растолковал. В ближайшее время через коллективы они будут доведены и до жителей региона. Как жить дальше? Как себя вести? Нам, руководителям, население постоянно задает вопрос: что происходит? Поэтому информацию мы должны получать из самого достоверного источника, а это – наш Президент.
Фото: архив БЕЛТА
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Шулейко: информацию, чтобы общаться с населением, мы должны получать из самого достоверного источника, а это – наш Президент
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