Шулейко и Маркевич приняли участие в совещании по проведению работ на недвижимых материальных историко-культурных ценностях

Проблемные вопросы при проведении работ на недвижимых материальных историко-культурных ценностях третьей категории, к которым относятся объекты местного значения, были обсуждены сегодня на республиканском совещании, прошедшем в Кобрине с участием министра культуры Беларуси Анатолия Маркевича и председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко. Участники предметного диалога осмотрели объекты исторического центра Кобрина, познакомились с выставкой-презентацией нематериального наследия Брестской области, которая была развернута во Дворце культуры райцентра.



В историческом центре Кобрина расположены здания, которые были построены в XIX – начале XX века. Они в списке историко-культурных ценностей Беларуси. Большинство старых строений можно увидеть на улице Ленина. Их содержанию уделяется особое внимание.



Во время совещания были затронуты вопросы изменения законодательства в контексте подготовки проекта закона "Об изменении Кодекса Республики Беларусь о культуре", проведения работ на недвижимых материальных историко-культурных ценностях категории "3" на примере Брестской области и республики, путях решения возникающих проблем. Подробно обсудили также необходимость научного руководства, обоснованность стоимости исследовательских и проектных работ на этих объектах, другие актуальные темы.



Участники совещания возложили цветы к монументу освобождения Кобрина от немецко-фашистских захватчиков, почтили память погибших защитников Отечества.



В рамках визита в райцентр Анатолий Маркевич проводит прямую телефонную линию с населением, а также личный прием граждан.