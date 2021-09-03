Михаил Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»

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РИА Новости

Композицию Шуфутинский впервые исполнил в 1993 году. Песня «Третье сентября» стала одним из главных хитов в карьере артиста. Впоследствии трек получил славу всенародного мема: каждый год в этот день интернет пополняется сотнями картинок со строчками из песни. Пользователи сети даже дали 3 сентября шуточное название "Шуфутинов день".Сам певец отметил, что ему не надоело такое внимание к композиции, более того: ему нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая им песня до сих пор любима людьми.Михаил Шуфутинский также рассказал, что пока не планирует спеть хит с кем-то в дуэте. Предложения были, однако артист не хочет раскрывать имен., – отметил исполнитель.К слову, Шуфутинский признался, что за время существования песни в ней периодически освежались определенные звуки в аранжировке.– добавил заслуженный артист России.