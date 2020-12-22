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  2. Шуба в сочетании с ярким макияжем и брюки с теплой обувью: стилист назвала пять главных ошибок зимнего стиля

Шуба в сочетании с ярким макияжем и брюки с теплой обувью: стилист назвала пять главных ошибок зимнего стиля

Чтобы целиком испортить зимний образ, достаточно совершить хотя бы один промах в выборе одежды. На основе антипримеров стилист Маргарита Мурадова перечислила подобные ошибки и рассказала на своем YouTube-канале, как их избежать.

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Первая ошибка – монохром

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Зимой люди чаще всего носят одежду одного и того же цвета. По словам стилиста, желание купить что-то яркое возникает только ближе к началу весны.

– Приблизительно за неделю до марта мне начинают писать с желанием купить что-то цветное. Говорят, что хотят розовенького или чего-нибудь зелененького. А вот зимой, когда и так много серого на улице и очень рано темнеет, все погружаются в какие-то монохромные луки, причем зачастую в полностью черные. Если вы выбираете монохромный образ, сочетайте исключительно матовые фактуры, то есть все должно быть очень приглушенным, ничего блестящего нет даже в украшениях. Такие акценты съедают эффект от образа, из-за чего он выглядит незавершенным и менее интересным, – рассказала Маргарита Мурадова.

Вторая ошибка – сочетание аксессуаров из меха или с мехом с меховыми изделиями и с изделиями, на которых присутствует мех

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– Я категорически против такого сочетания. Если мы говорим о классических изделиях типа шапка-ушанка и шуба, то здесь бывают редкие исключения в тех случаях, когда используются совершенно разные цвета и когда это иная фактура меха. Однако в большинстве случаев такое решение неудачно: наряд выглядит перегруженным , – отметила стилист.

Третья ошибка – отсутствие работы с длиной изделия

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Специалист привела конкретный пример. Так, если вы надеваете многослойный образ и вам хочется, чтобы было тепло и одновременно красиво, то примеряете на себя рубашку, поверх – джемпер или, допустим, удлиненную жилетку. На все это еще и надеваете жакет, а потом выясняется, что все перечисленные изделия одинаковой длины.

– То есть рубашка заканчивается там же, где заканчивается жилетка. Или, к примеру, джемпер по длине такой же, как жакет. В результате вы получаете образ менее интересный, чем могли бы создать из этих вещей, – добавила специалист.

Четвертая ошибка – брюки зимой

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Многие девушки стремятся носить зимой брюки любых вариаций. При этом из-за холодного времени года сочетают такое изделие со всевозможными теплыми ботинками, сапогами и так далее. Выглядит такой образ непривлекательно и далеко не стильно.

– Когда девушки надевают прямые брюки, то получают то, что изделие попадает на верх обуви. Ткань начинает даже не заправляться в, например, ботинки, не падать сверху, а просто собираться странной гармошкой, что создает горизонтальные линии. Из-за этого визуально укорачивается рост, – заметила Маргарита Мурадова.

Пятая ошибка – шубы в сочетании с ярким макияжем

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Специалист отметила, что такую оплошность чаще всего совершают молодые девушки.

– Многие делают гиперактивный макияж, от которого иногда глаза отваливаются. В нем есть все: и голубые тени, и черная стрелка, и темные брови, и красные губы, и шуба. Даже если под этим у тебя треники, весь эффект уже смывается. Самое удачное и самое современное сочетание с шубами, особенно классическими, это спортивные хиральные вещи. И когда вы, допустим, надеваете спортивный костюм под шубу, а потом наносите полный вечерний макияж, то абсолютно убираете весь эффект, который хотели достичь вот этими вещами, – резюмировала стилист.
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