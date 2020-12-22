Шуба в сочетании с ярким макияжем и брюки с теплой обувью: стилист назвала пять главных ошибок зимнего стиля

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Зимой люди чаще всего носят одежду одного и того же цвета. По словам стилиста, желание купить что-то яркое возникает только ближе к началу весны.– рассказала Маргарита Мурадова., – отметила стилист.Специалист привела конкретный пример. Так, если вы надеваете многослойный образ и вам хочется, чтобы было тепло и одновременно красиво, то примеряете на себя рубашку, поверх – джемпер или, допустим, удлиненную жилетку. На все это еще и надеваете жакет, а потом выясняется, что все перечисленные изделия одинаковой длины.– добавила специалист.Многие девушки стремятся носить зимой брюки любых вариаций. При этом из-за холодного времени года сочетают такое изделие со всевозможными теплыми ботинками, сапогами и так далее. Выглядит такой образ непривлекательно и далеко не стильно.– заметила Маргарита Мурадова.Специалист отметила, что такую оплошность чаще всего совершают молодые девушки., – резюмировала стилист.