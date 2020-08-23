Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото:

ТАСС

Штурм призналась, что эта идея пришла к ней после просмотра передачи о Китае, где производство таких украшений широко распространено., - сказала она в беседе с российским "Пятым каналом".Певица также отметила, что сама была бы не против, если после ее смерти близкие решат таким образом увековечить ее память.Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.Сотрудники правоохранительных органов задержали и опросили мужа певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.