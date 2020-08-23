Певица Наталья Штурм предложила увековечить память Валентины Легкоступовой, сделав из ее праха кулоны, пишет РИА Новости. По ее мнению, это позволит родственникам усопшей легче пережить потерю.
Валентина Легкоступова. Фото: ТАСС
Штурм призналась, что эта идея пришла к ней после просмотра передачи о Китае, где производство таких украшений широко распространено.
"Это достаточно дорогое удовольствие. Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом", - сказала она в беседе с российским "Пятым каналом".
Певица также отметила, что сама была бы не против, если после ее смерти близкие решат таким образом увековечить ее память.
Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.
Сотрудники правоохранительных органов задержали и опросили мужа певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
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Штурм предложила необычный способ увековечить память Легкоступовой
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