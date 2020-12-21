Штрафы на сумму более 10 тысяч рублей получили в одной из торговых сетей за нарушение ценообразования

В ведомстве озвучили подробности. Так, во время внеплановой проверки торговых объектов крупной сети в Солигорске, Жодино и Гродно МАРТ выявил нарушения законодательства о ценообразовании. Речь о несоблюдении порядка формирования цен на белый кристаллический сахар и превышении предельной максимальной торговой надбавки на него.Сумма разницы между фактической выручкой и расчетной величиной выручки от реализации продукта по ценам, установленным в соответствии с законодательством, превысила 5,4 тысячи рублей., – отметили в МАРТ.Решение суда пока не вступило в законную силу, организация вправе обжаловать решение в течение 10 дней с момента его получения.