Штрафы на сумму более 10 тысяч рублей получили в одной из торговых сетей за нарушение ценообразования. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве озвучили подробности. Так, во время внеплановой проверки торговых объектов крупной сети в Солигорске, Жодино и Гродно МАРТ выявил нарушения законодательства о ценообразовании. Речь о несоблюдении порядка формирования цен на белый кристаллический сахар и превышении предельной максимальной торговой надбавки на него.
Сумма разницы между фактической выручкой и расчетной величиной выручки от реализации продукта по ценам, установленным в соответствии с законодательством, превысила 5,4 тысячи рублей.
– За нарушение установленного порядка формирования цен экономический суд Минской области принял постановления о наложении административных взысканий в отношении должностного лица, ответственного за формирование цен, и юридического лица. Общая сумма штрафных санкций составила 10,8 тысяч рублей, – отметили в МАРТ.
Решение суда пока не вступило в законную силу, организация вправе обжаловать решение в течение 10 дней с момента его получения.
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Штрафы на сумму более 10 тысяч рублей получили в одной из торговых сетей за нарушение ценообразования
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Фото: Сергей ЛОЗЮК