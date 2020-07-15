Штраф за парковку на минских газонах уже получили около 100 автовладельцев

С начала лета в столице власти стали более принципиально относиться к случаям парковки машин на траве, сообщает Минск-Новости.

Штраф за парковку на минских газонах с 1 июня уже получили 96 автовладельцев, всего же на зеленых зонах города выявлено 1166 таких нарушений.

Как отметила руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова, 864 нарушения были выявлены во дворах жилых домов.

При выявлении таких фактов службы, отвечающие за территории, направляют в ГАИ информацию и фото либо видео нарушений. Согласно ПДД запрещаются остановка и стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями. За нарушение этого запрета предусмотрено предупреждение или штраф в размере одной базовой величины.