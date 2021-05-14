Сплошная ширина сельдяной икры тянется по берегу примерно на 3 км. Жители Сахалина вывозят ее для удобрения огородов, пишет РИА Новости.
Фото Алексея Бамбизо. Опубликовано в Facebook Дмитрия Лисицына и на РИА Новости
Отмечается, что местами толщина слоя икры достигает 10-15 см.
Сотрудник «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын пояснил: данное происшествие, равно как и случаи выбрасывания живой рыбы на берег, является частью жизненного цикла сахалинско-хоккайдской сельди. Это свидетельство обильных нерестовых подходов данного вида.
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Шторм выбросил на побережье Сахалина тонны икры. Местные жители используют ее как удобрение для огородов
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