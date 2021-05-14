Шторм выбросил на побережье Сахалина тонны икры. Местные жители используют ее как удобрение для огородов

Фото Алексея Бамбизо. Опубликовано в Facebook Дмитрия Лисицына и на

РИА Новости

Отмечается, что местами толщина слоя икры достигает 10-15 см.Сотрудник «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын пояснил: данное происшествие, равно как и случаи выбрасывания живой рыбы на берег, является частью жизненного цикла сахалинско-хоккайдской сельди. Это свидетельство обильных нерестовых подходов данного вида.