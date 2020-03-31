Штаб района территориальной обороны развернут в Островце

Кроме этого, будет сформирован батальон территориальных войск, рассказали в Минобороны.

Такое распоряжение председателю Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Кравцову было передано начальником управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майором Русланом Касыгиным в рамках проверки системы территориальной обороны.

— Личному составу предстоит отработать вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, — отметили в Минобороны.

Также батальону предстоит участвовать в обеспечении военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи.