Власти страны решили приостановить въезд иностранных гостей на десять дней для контроля ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации Шри-Ланки.
– Все международные аэропорты государства не будут разрешать высадку пассажиров в Шри-Ланке с 23:59 часов 21 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) до 23:59 часов 31 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) с целью контроля ситуации с COVID-19 в стране, – отмечается в сообщении управления.
При этом власти разрешат въезд транзитных пассажиров, если их рейс вылетает из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета, вылет международных рейсов, а также прилет грузовых и гуманитарных рейсов.
На Шри-Ланке сейчас уже третья волна пандемии, новым штаммом только в мае заразились более 50 тысяч человек. Накануне на острове был отмечен рекордный прирост заболевших – коронавирус был выявлен у 3591 человека, общее число заразившихся составляет 144 425 человек.
Фото: pixabay.com
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Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса
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