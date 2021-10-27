Шри-Ланка смягчила антиковидные ограничения для туристов

Новые правила вступили в силу 26 октября. Теперь по прибытии в страну невакцинированные иностранные туристы должны сдать ПЦР-тест, забронировать одну из гостиниц первого уровня (отели, имеющие сертификат безопасности Safe & Secure) и пройти семидневный обязательный карантин (ранее срок изоляции составлял 14 дней).Через неделю путешественники должны сдать повторный ПЦР-тест.Отмечается, что условия въезда в страну для вакцинированных туристов не изменились: им необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 72 часа до прилета. Привитые путешественники могут выбрать любой отель для проживания, им карантин не нужен.