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Шри-Ланка смягчила антиковидные ограничения для туристов

Власти Шри-Ланки смягчили антиковидные ограничения для невакцинированных путешественников. Об этом сообщает портал NewsFirst.

Фото: pixabay.com

Новые правила вступили в силу 26 октября. Теперь по прибытии в страну невакцинированные иностранные туристы должны сдать ПЦР-тест, забронировать одну из гостиниц первого уровня (отели, имеющие сертификат безопасности Safe & Secure) и пройти семидневный обязательный карантин (ранее срок изоляции составлял 14 дней). 

Через неделю путешественники должны сдать повторный ПЦР-тест. 

Отмечается, что условия въезда в страну для вакцинированных туристов не изменились: им необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 72 часа до прилета. Привитые путешественники могут выбрать любой отель для проживания, им карантин не нужен.
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