Перезапуск международного туризма ожидается в Шри-Ланке на достаточно жестких условиях, пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Ланкийские власти планируют открыть международные аэропорты в скором времени.
Правительство определило предварительные требования для въезда иностранных туристов. Посетить страну можно будет не менее чем на две недели. Это станет обязательным условием при оформлении онлайн-визы (электронного разрешения на поездку, ETA).
Туристам придется уйти в изоляцию на 14 дней. Во время карантина путешественники смогут проживать в предварительно забронированных и предоплаченных сертифицированных отелях уровня 1 (первые семь дней) или 2 (вторые семь дней). Туристы на это время будут полностью лишены возможности покидать территорию гостиницы.
Гостям, находящимся в стране более 14 дней (то есть уже прошедшим изоляцию), разрешат посещать некоторые туристические объекты в сопровождении зарегистрированного гида. Иностранцы, чей срок пребывания будет больше 28 дней, могут бронировать любой тип жилья.
Путешественники будут обязаны оплатить не только визовый сбор, но и три теста. Один проведут по прибытии, а второй – через 5–7 дней. Если врачи посчитают необходимым проверить гостя еще раз, то дополнительный анализ будет сделан через 10–14 дней после прибытия.
Въехать на Шри-Ланку будет возможно только при предъявлении отрицательного результата сделанного в стране вылета ПЦР-теста сроком давности не более 72 часов. Кроме того, все туристы должны сделать медицинскую страховку местного ланкийского страховщика, иметь при себе достаточное число СИЗ и пользоваться медицинскими масками.
Фото: pixabay.com
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Шри-Ланка готова открыться для иностранных туристов, но условия въезда будут жесткими
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