Шпилевская: с нашей стороны границы работают около 80 журналистов из 30 стран. Со стороны Польши – ни одного

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Ведущий программы Вадим Шепет, комментируя работу журналистов, которые освещают ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, сказал:подчеркнула Ольга Шпилевская.Гостья программы рассказала, что смотрела, как западные журналисты подают в своих материалах ситуацию с беженцами:Вадим Шепет отметил:– согласилась Ольга Шпилевская.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.