Шпилевская: с нашей стороны границы работают около 80 журналистов из 30 стран. Со стороны Польши – ни одного

Об этом директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская рассказала в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Ведущий программы Вадим Шепет, комментируя работу журналистов, которые освещают ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, сказал: «Беларусь на Западе обвиняли в том, что у нас якобы нарушается свобода слова. Но никто с польской стороны в принципе не может попасть на ту территорию, где происходят эти страшные события, задержали корреспондентов RT France... Мы видим двойные стандарты. Вы не устали от них?»
– Сейчас только человек, у которого совсем нет интеллекта, может не осознавать происходящее [на границе], не видеть этих двойных, тройных, четверных стандартов… На нашей территории [границы] работают около 80 журналистов из 30 стран. На территории Польши – ни одного. Даже журналист CNN Мэтью Чанс работает на какой территории? На нашей, – подчеркнула Ольга Шпилевская.
Гостья программы рассказала, что смотрела, как западные журналисты подают в своих материалах ситуацию с беженцами:
– Они начинают вроде как показывать объективную картинку, а потом [вмешивается] редакционная политика… Мы видим, как они «свободны», как человек, даже когда наблюдает что-то, не может об этом рассказать – он давится редакционной политикой и вынужден закрыть глаза, заткнуть уши и сказать то, что просят. Для наших журналистов это хороший урок, ведь они работают с такими коллегами бок о бок.
Вадим Шепет отметил: «Белорусские СМИ делают колоссальную работу, развенчивают якобы демократические ценности ЕС. Мы показываем, что люди действительно едут в этот лагерь беженцев, ночуют там – мы демонстрируем всю «прелесть» европейских ценностей на весь мир. Ведь это все равно расходится по интернету, не вырежешь, хоть, понимаю, будут пытаться. Это важный шаг».
– Мне кажется, в этом плане мы вообще сейчас очень правильно поступаем, потому что перехватили информационную повестку, – согласилась Ольга Шпилевская.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.