Шпилевская рассказала, каким странам выгоден кризис у границ Беларуси

Эту тему директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская затронула в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе – это не наш кризис. Но мы никогда не остаемся равнодушными, не остаемся в стороне ни от чего и ни от кого в связи с тем, что происходит на территории нашего государства, – подчеркнула Ольга Шпилевская.
Она добавила:
– Я не устану повторять: две-три тысячи беженцев – это капля в море для Европейского союза. Пока у нас возле границы происходит миграционный кризис, в это время через другие пути на территорию Европы попадают десятки тысяч беженцев. Они принимаются, и никто из этого не пытается делать непонятных [проблем]. Но здесь просто совершенно другие интересы. Кризис у границ Беларуси выгоден нашим [западным] соседям – они пытаются отыграть на нем все возможное [для достижения собственных целей], поэтому так долго его и поддерживают.
К слову, ранее в эфире «Будней» на тему того, что кризис на границе может быть попыткой властей Польши отвлечь внимание народа от внутренних проблем, высказывался политический аналитик Александр Шпаковский. Почитать можно здесь.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.